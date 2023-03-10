Подмосковье 10 марта 2023, 12:09 Финальный в этом сезоне тур СХЛ Подмосковья пройдет с 11 по 13 марта

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Финальный тур чемпионата Студенческой хоккейной лиги Подмосковья пройдет с 11 по 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первыми на льду встретятся хоккеисты из Лобни и Мытищ. Игра состоится 11 марта в 16:00. Это будет заключительная игра для мытищинских спортсменов, которая определит, войдут ли они в призовую тройку.

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В воскресенье, 12 марта, пройдут две игры. В 15:00 на лед в Подольске выйдут хозяева площадки и хоккеисты из Красногорска. В 16:15 в Балашихе спортсмены из округа сыграют против лидера чемпионата — команды «Чехов». Отмечается, что для «Подольска» и «Балашихи» встречи 14 тура также станут заключительными.

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В понедельник, 13 марта, пройдет игра между «Электросталью» и «Можайском». В чемпионате СХЛ Подмосковья также проведут «доигровки» из-за отмены и переноса игр в сезоне. Команда «Чехов», помимо 14 тура, сыграет еще три игры, «Можайску», «Лобне» и «Красногорску» предстоит провести одну встречу, а «Электростали» — две.

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