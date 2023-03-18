Подмосковье 18 марта 2023, 17:04 Финальный матч сезона проекта «Выходи во двор» прошел в Мытищах

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«Легенды хоккея» и команда жителей региона встретились на льду в Мытищах 18 марта на финальной игре второго зимнего сезона проекта «Выходи во двор». Матч прошел на катке «Яуза». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства спорта и физкультуры региона.

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Финальный матч прошел в центральном парке города. За команду жителей Подмосковья сыграл олимпийский чемпион Виктор Шалимов. Среди игроков были представители администрации Мытищ, тренеры и юные спортсмены школы олимпийского резерва по хоккею.

За команду «Легенды хоккея» на лед вышли олимпийские чемпионы Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов. Плечом к плечу с хоккеистами бился за победу знаменитый футболист — обладатель Кубка УЕФА Роман Широков. Капитан команды — двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

«В это непростое время важно почувствовать помощь товарищей, объединиться. Проект „Выходи во двор“ как раз выполняет эту функцию. Зрители приходят на матчи семьями, общаются между собой, начинают дружить», — пояснил Вячеслав Фетисов.

Перед игрой министр спорта и физической культуры Подмосковья Дмитрий Абаренов пожелал командам удачи и красивой игры.

На финальный матч пришли поболеть 2,5 тысячи зрителей. Со счетом 8:6 выиграли «Легенды хоккея». Комментировал матч по традиции депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Проект губернатора Подмосковья «Выходи во двор» создали, чтобы поддержать здоровый образ жизни и подогреть интерес людей к спорту. Игры проводят круглый год. Зимой любители встречаются на льду с лучшими хоккеистами страны, а летом выходят на поле со знаменитыми футболистами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что более пяти тысяч человек посетили матч легенд хоккея с героями СВО из Подмосковья.

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