Хоккейный клуб «Чехов» стал новым чемпионом Ночной любительской лиги Московской области. В финале команда сразилась с клубом «7,62» из Мытищ. Игра завершилась со счетом 4:1 — матч получился зрелищным, как и подобает настоящему финалу.

Финалисты турнира Ночной Любительской лиги на пути к своему очному противостоянию одолели многих именитых соперников. Всего в розыгрыше, который стартовал еще осенью, участвовали более 40 хоккейных команд.

«Когда мы задумывали любительскую хоккейную лигу, мы ее задумывали не как игру на результат, а как встречи единомышленников, любителей ЗОЖ. И сегодня победил сильнейший — я поздравляю хоккейный клуб „Чехов“ с этой уверенной победой в трехматчевой серии. Я уверен, что в следующем сезоне ЛХЛ пополнится новыми участниками. Безусловно, когда сейчас наш спорт вычеркнут из мировой повестки, в связи с вероломными заявлениями МОК, федераций, такие турниры должны привлекать множество зрителей. Мы видели, что на игру любителей пришло половина арены. Мы играем для них — простые любители», — сказал депутат Госдумы РФ, игрок команды «7,62» Роман Терюшков.

Команда из Мытищ — одна из самых интересных среди всех участников Любительской лиги по своему составу — здесь играют представители политического олимпа Московской области, а также один из самых известных и титулованных футболистов России — Александр Мостовой.

чемпион СССР по футболу, защитник ХК «7,62» Мытищи

«Два самых любимых вида спорта — и не только у нас в стране — футбол и хоккей. И кто помнит, что поколение наше и предыдущее — это всегда хоккей зимой, летом — футбол. Поэтому когда мы закончили свою карьеру, началась другая профессиональнаяя карьера — хоккей», — поделился чемпион СССР по футболу, защитник ХК «7,62» Мытищи Александр Мостовой.

Хоккеисты из Мытищ второй год подряд доходят до финала Любительской хоккейной лиги Подмосковья, но пока удача не на их стороне.

«Игра прошла интересно, тяжело. К сожалению, проиграли. Конечно, нельзя было отпускать на своей домашней встрече, но это повод, чтобы встретиться в следующем году и выиграть и победить в финале. Будем готовиться, тренироваться и станем лучшими!» — отметил вице-губернатор Московской области, капитан команды «7,62» Мытищи Евгений Хромушин.

Чехов очень гостеприимный, болельщики одинаково поддерживали обе команды — это, кстати, очень приятно. Спасибо клубу, спасибо болельщикам. В след-й раз обязательно оправдаем их ожидания.

Одно из главных правил турниров в рамках Любительской хоккейной Лиги состоит в том, что матчи проходят в позднее вечернее или даже ночное время. А все для того, чтобы не занимать лед в часы тренировок детских и юношеских команд.

«Мы в этом сложном финале, который состоял из трех матчей, одержали победу. После первой игры, конечно, были сомнения, что мы сможем победить в первенстве», — сказал глава г. о. Чехов, капитан ХК «Чехов» Григорий Артамонов.