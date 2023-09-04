Подмосковье 04 сентября 2023, 02:00 Финальный гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках» прошел в Балашихе Людмила Михалёва

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В Пестовском парке Балашихи состоялся финальный гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках». Он прошел в ходе празднования Дня города, за любимые команды болели зрители всех возрастов.

Победителя танцевального марафона выбирала профессиональная судейская комиссия во главе с знаменитым хореографом Егором Дружининым. В течение шести месяцев свои навыки продемонстрировали около 300 коллективов в 30 городских округах Подмосковья.

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«Очень рад за всех. Ребята везде удивляли и восхищали. Очень высокий уровень исполнения. Технически все подкованы, очень заряжены. Погруженные в музыку, честные и очень преданные танцу», — поделился Дружинин.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов выразил надежду, что фестиваль вернется в парки региона в следующем году. Многие танцоры выступают при поддержке своих семей, что подтверждает высокий уровень интереса к проекту.

«Такое взаимодействие позволяет не только порадоваться и провести хорошо время, но и получить возможность стать большим артистом. Это для нас важно», — отметил он.

Выступления лучших танцоров и яркие эмоции ждали каждого, кто посетил финальный концерт фестиваля современного танца. Участники сделали все возможное, чтобы зарядить публику позитивным настроением.

«Балашиха сегодня празднует свой день рождения. Огромное спасибо министерству культуры региона и организаторам за то, что вы выбрали наш город для проведения финального фестиваля. <…> Приезжайте к нам чаще», — заявил глава округа Сергей Юров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что с помощью портала welcome.mosreg.ru удобно находить информацию обо всех достопримечательностях и культурных событиях в регионе.

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