Финал велозаезда Gran Fondo пройдет в Рузе 25 сентября | 360°

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Финал велозаезда Gran Fondo пройдет в Рузе 25 сентября

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Финальный этап седьмого сезона велосерии Gran Fondo пройдет в Рузе 15 сентября. Участники стартуют и финишируют около здания администрации, рассказали в Минспорта Подмосковья.

Дистанции заезда будут рассчитаны как на новичков, так и на опытных велосипедистов. Они проедут 30, 50 и 96 километров. Набор высоты при этом составит от 257 до 684 метров. Трасса пройдет на территории Рузы и Можайска, рассказали в министерстве.

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Самая длинная дистанция будет доступна в двух форматах — для гонки или обычного заезда. По итогам первой создадут турнирную таблицу, а победители получат призы. Всех финишеров мероприятия ждет памятная медаль.

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Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте и иметь свой велосипед и шлем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл первый участок трассы М-12 в Подольске. Его открыли на три месяца раньше срока.

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