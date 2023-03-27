Подмосковье 27 марта 2023, 15:58 Финальный этап игр школьных спортивных клубов прошел в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

Финальный этап Всероссийских игр школьных спортивных клубов прошел в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

По итогам финальных соревнований регионального этапа первое место заняли учащиеся школы № 5 в Раменском. Серебро досталось лицею № 11 из Химок, бронза — школе № 54 из Люберец.

Реклама

«Лучшие команды Подмосковья, которые показали высокие результаты на отборочном этапе, встретились в финале и проверили свои силы в следующих видах спорта: баскетбол, тэг-регби, спортивное ориентирование, шахматы и брейн-ринг», — отметили в пресс-службе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что до конца года в регионе построят и капитально отремонтируют почти 180 крупных образовательных центров. Среди них 100 школ, 68 детских садов и восемь колледжей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».