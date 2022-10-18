Финальный этап гонок на выживание прошел в деревне Горки | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 22:51 Финальный этап гонок на выживание прошел в деревне Горки

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В Подмосковье прошел девятый этап соревнований по автоспорту. Перед стартом заключительного этапа, организаторы изменили трассу.

По результатам девятого — финального этапа гонок на выживание решалось, кто станет чемпионом сезона в Ленинском городском округе. Перед стартом «Федерация технических и военно-прикладных видов спорта» и администрация городского округа изменили трассу. Это произошло впервые за несколько лет.

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«Я думаю, борьба будет жесткая. Мы добавили элементов на трассе для шоу. Это ритардеры специальные, от которых придется оттормаживаться. Посмотрим, как это повлияет на пилотирование», — поделился организатор гонок на выживание, главный судья соревнования Никита Жиров.

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В финальном этапе боролись два чемпиона — Андрей Березкин и Антон Рыжиков. Разрыв между ними составил всего шесть очков. В итоге первым к финишу приехал Березкин и получил титул лучшего гонщика городского округа Ленинский.