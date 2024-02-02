Подмосковье 02 февраля 2024, 09:36 Финальный этап чемпионата России по индорхоккею пройдет в Электростали в феврале Фото: Илья Хамов

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Второй этап чемпионата России по индорхоккею среди мужских команд пройдет в Электростали со 2 по 4 февраля.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, участники встретятся в спортивном зале «Нео-Спорт Центр КП».

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В результате первого этапа турнира промежуточным лидером стала команда «Динамо-Электросталь». Подмосковный коллектив выиграли в пяти матчах. Команда региона КСШОР «Электросталь» также одержала поеду и заняла пятое место в турнирной таблице.

Всего в чемпионате примут участие шесть команд из Подмосковья, Казани, Екатеринбурга и Москвы.

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