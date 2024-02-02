02 февраля 2024, 09:36
Финальный этап чемпионата России по индорхоккею пройдет в Электростали в феврале
Второй этап чемпионата России по индорхоккею среди мужских команд пройдет в Электростали со 2 по 4 февраля.
Как рассказали в Минспорте Подмосковья, участники встретятся в спортивном зале «Нео-Спорт Центр КП».
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В результате первого этапа турнира промежуточным лидером стала команда «Динамо-Электросталь». Подмосковный коллектив выиграли в пяти матчах. Команда региона КСШОР «Электросталь» также одержала поеду и заняла пятое место в турнирной таблице.
Всего в чемпионате примут участие шесть команд из Подмосковья, Казани, Екатеринбурга и Москвы.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Электросталь
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