Подмосковье 20 марта 2024, 11:59 Финальные турниры международной серии Swimcup по плаванию пройдут в Раменском Международная серия «Swimcup»

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Заключительные в 2024 году заплывы международной серии Swimcup пройдут в Раменском 31 марта и 21 апреля. Участниками соревнований станут более 450 спортсменов от восьми лет. В программу турнира войдут индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.

​«Здесь очень важен выбор локации, и Раменское, на мой взгляд, является идеальным местом. Москвичам и жителям Подмосковья удобно добраться до места соревнований, а бассейн „Сатурн“ полностью соответствует требованиям для стартов такого уровня», — подчеркнул многократный чемпион мира по плаванию и организатор соревнований Евгений Безрученко.

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В этом году участие в стартах принимают звезды российской сборной. ​Специальным гостем старта 31 марта станет российский пловец, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Александр Красных.

Ознакомиться с правилами участия в соревнованиях и подать заявку на участие в заплыве можно на сайте. ​После соревнований 31 марта и 21 апреля серия заплывов Swimcup в Подмосковье продолжится турнирами на открытой воде.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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