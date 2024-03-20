20 марта 2024, 11:59
Финальные турниры международной серии Swimcup по плаванию пройдут в Раменском
Заключительные в 2024 году заплывы международной серии Swimcup пройдут в Раменском 31 марта и 21 апреля. Участниками соревнований станут более 450 спортсменов от восьми лет. В программу турнира войдут индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем.
«Здесь очень важен выбор локации, и Раменское, на мой взгляд, является идеальным местом. Москвичам и жителям Подмосковья удобно добраться до места соревнований, а бассейн „Сатурн“ полностью соответствует требованиям для стартов такого уровня», — подчеркнул многократный чемпион мира по плаванию и организатор соревнований Евгений Безрученко.
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В этом году участие в стартах принимают звезды российской сборной. Специальным гостем старта 31 марта станет российский пловец, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Александр Красных.
Ознакомиться с правилами участия в соревнованиях и подать заявку на участие в заплыве можно на сайте. После соревнований 31 марта и 21 апреля серия заплывов Swimcup в Подмосковье продолжится турнирами на открытой воде.
Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
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