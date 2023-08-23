Подмосковье 23 августа 2023, 10:25 Финальные спектакли проекта «Театр кукол в парке» покажут в Подмосковье в выходные Министерство культуры и туризма МО

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Жителей Подмосковья приглашают посетить финальные постановки проекта «Театр кукол в парке» 26 и 27 августа. В Минкультуры Подмосковья рассказали, что спектакли пройдут в Дмитрове и Зарайске.

Спектакль «Принцесса Крапинка» покажут 26 августа в 13:00 и 15:00 в парке имени Лямина в Дмитрове. Это история о короле и королеве, которым колдунья подарила волшебное яйцо. Из него появилась очаровательная принцесса. Ведьма поставила одно условие, необходимое для счастливой жизни семейства, о котором королевская чета однажды забыла.

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27 августа в 13:00 и 15:00 в Центральном парке Зарайска пройдет «Золотой цыпленок». Сказка расскажет о деде и бабе, у которых была курица Ряба. Лиса решила похитить золотое яйцо с помощью волка, которого обманом заставила высиживать добычу. Вскоре вылупился цыпленок, которого серый полюбил как сына и начал защищать от рыжей плутовки.

Вход на кукольные спектакли свободный, без ограничений по возрасту.

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