Подмосковье 17 мая 2023, 16:12 Финальные пробные ЕГЭ по русскому и английскому языкам прошли в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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В Подмосковье прошел заключительный тренировочный ЕГЭ по устной части русского и английского языков. В тестированиях приняли участие более 16 тысяч школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Тренировочные экзамены прошли в 268 ППЭ. В каждом из них организаторы задействовали все аудитории и все техническое оборудование.

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«Наш регион продолжает готовиться к проведению выпускных экзаменов и осваивать новую технологию. Ребята смогли проверить свои знания, а сотрудники пунктов проведения — отработать все организационные моменты. Результаты станут известны не позднее 26 мая», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с участниками олимпиады по литературе. Он отметил, что кластерный подход — это то, что дает возможность повысить качество образования.

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