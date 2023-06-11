Подмосковье 11 июня 2023, 15:53 Чемпионат России по боксу среди юниоров завершился в Серпухове пресс-служба администрации г. о. Серпухов

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Чемпионат России по боксу среди юниоров состоялся во Дворце спорта «Надежда» в Серпухове. В соревнованиях приняли участие 350 спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет из 59 регионов страны.

Первое место в общекомандном зачете заняли представители Республики Дагестан, вторыми стали москвичи и бронза на счету боксеров из Санкт-Петербурга. Награды победителям и призерам вручил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко и генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

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«Все 13 поединков прошли технично, профессионально и на высоком уровне. Бои красивые, яркие и зрелищные. Несмотря на молодой возраст, каждый из участников уже имеет хороший опыт, прошел отличную школу и готов к покорению самых высоких пьедесталов», — отметил глава муниципалитета.

Лучшим спортсменом соревнований признали Рамазана Дадаева из Владимира, приз за технико-тактическое мастерство получил Чеэрав Ашалаев, а награда «За волю к победе» досталась москвичу Никите Рустенко. Призовой фонд турнира составил более 18 миллионов рублей. За первое место боксеры получили 500 тысяч, серебряным призерам достались сертификаты на 250 тысяч и за третье место полагались 125 тысяч рублей.

Как отметили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области, представители Подмосковья завоевали на соревнованиях пять медалей. Чемпионом в весовой категории до 60 килограммов стал Константин Опольский из Богородского городского округа, в этом же весе серебро завоевал житель Подольска Данил Хоружий. ​Также второе место в категории до 57 килограммов занял спортсмен из Балашихи Рафик Амирханов. Жители Электростали Одинамухаммад Одинаев и Владислав Комаров из Люберец завоевали бронзу в весе до 71 килограммов и свыше 92 килограмма соответственно.

Наиболее отличившиеся спортсмены пополнят сборную страны, которая выступят на первенстве Европы в азербайджанской столице Баку. Турнир состоится в ноябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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