Подмосковье 11 апреля 2023, 10:36 Финалисты фестиваля народной музыки выступили на гала-концерте в Шатуре

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Гала-концерт конкурса-фестиваля народной музыки прошел в Шатуре. На сцене спортивно-культурного центра «Рошаль» выступили 50 финалистов.

В Московском областном конкурсе-фестивале имени Николая Калинина приняли участие более 500 воспитанников школ искусств из 54 городов России. Финалисты выступили в Шатуре на одной сцене с музыкантами народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Совместная репетиция с ансамблем была всего одна, но юные музыканты отлично справились.

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«На нашу просьбу откликнулся знаменитый коллектив — государственный ансамбль русских народных инструментов „Россия“ имени Людмилы Зыкиной. Сегодня они будут вместе на сцене с юными музыкантами. Некоторым посчастливится играть вместе с ними», — рассказала директор детской школы искусств имени Калинина Татьяна Смирнова.

Все участники гала-концерта получили дипломы, статуэтки и памятные призы.

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