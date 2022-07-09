Финалистов всероссийской военно-спортивной игры «Победа» наградили в парке «Патриот»

Юнармейцы Камчатки стали победителями всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Торжественная церемония закрытия соревнований прошла в парке «Патриот» в Московской области.

В игре принимали участие 83 команды со всей России, включая команды из ДНР и ЛНР. Пяти лучшим вручили награды. Финалистов поздравил начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Соревнуясь в ходе конкурсов на настоящем военном полигоне, вы в течение всех дней проявляли свои лучшие качества: высокий командный дух, смекалку, эрудированность, сплоченность и взаимовыручку», — подчеркнул он.

На церемонии присутствовали представители управления президента РФ, Минобороны, Минпросвещения, Российского движения школьников, а также представители главного штаба «Юнармии». После награждения состоялся праздничный концерт. На сцене выступили Shаmаn и певец Иван Дмитриенко. Затем все смогли полюбоваться салютом.

Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» продолжает традиции легендарной «Зарницы», которой в этом году исполнилось 55 лет. Организаторами выступили «Юнармия» совместно с Минобороны, Минпросвещения и Российское движение школьников.