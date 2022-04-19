Финалистов педагогических конкурсов наградили в Истре

Учителя со всего Истринского городского округа — призеры и победители конкурсов профессионального педагогического мастерства муниципального этапа — собрались в одном зале, чтобы получить заслуженные награды.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева вручила благодарственные письма лучшим педагогам-психологам, учителям года и молодым специалистам. Все эти конкурсы содействуют активному обмену опытом, поиску новых направлений развития среднего образования, а также привлекают внимание общественности к школьным проблемам.

«Вы воспитываете наших детей. И от качества вашей работы зависит наше будущее. будущее нашего государства», — обратилась к педагогам Татьяна Витушева.

Теперь истринских педагогов ждут региональные этапы педагогических конкурсов, к которым они уже готовятся.