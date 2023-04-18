Подмосковье 18 апреля 2023, 09:39 Школьница из Рузы стала финалисткой всероссийского конкурса исследовательских работ Игорь Панов

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Варвара Голубева из гимназии № 1 в Рузе стала финалисткой всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Высший пилотаж». Она изучила психологические свойства личности и их связь с успеваемостью подростков.

Организатор конкурса — университет Высшая школа экономики. Он помогает участникам сделать первые шаги в науке и получить профессиональную оценку своей работы.

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В работе Варваре помогала учительница обществознания Светлана Смирнова. Тема исследования — психофизиологические особенности и их связь с успеваемостью у учеников старших классов.

«Я давно интересуюсь этим вопросом. В течение нескольких лет погружалась в теорию, изучала источники, структурировала информацию. Со своей работой участвовала во многих конкурсах до этого, периодически дорабатывала исследование, вносила новые данные», — поделилась девушка.

Теорию Варвара проверяла на одноклассниках путем анкетирования. Они рассказали о своих оценках и о себе.

«Кто-то взял результаты себе на заметку, а кому-то было просто интересно. Надеюсь, ребята будут применять эти знания. Думаю, что исследование многим поможет научиться принимать особенности своего организма, а не стесняться их. Ведь мы все разные, и это нормально!» — сказала Варвара.

Исследование помогло школьнице поднять успеваемость и проработать свои слабые стороны. Девушка рассчитывает окончить школу с золотой медалью и связать свою жизнь с психологией.

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