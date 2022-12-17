Подмосковье 17 декабря 2022, 23:22 Финалистами конкурса «Учитель года» в Щелкове стали пять преподавателей Третий этап муниципального конкурса «Учитель года» состоялся в лицее №7 в Щелкове

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Заключительный этап муниципального конкурса «Учитель года» прошел в лицее № 7 в городском округе Щелково. Участники конкурса провели для учеников тематические классные часы.

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Конкурсанты выбирали темы занятия методом жеребьевки. На подготовку учителям дали больше недели. Занятие продолжалось 20 минут, за которые педагоги должны были заинтересовать учеников и вывести их в конце занятия на диалог.

В жюри конкурса вошли опытные учителя с большим стажем работы. Среди них были и победители конкурса прошлых лет.

«По итогам этого этапа пятерка лучших выйдет уже в финальную часть, где определится победитель», — сказал член жюри конкурса «Учитель года» Юрий Данилов.

Целью классного часа назвали демонстрацию разных форм проведения внеклассной воспитательной работы с учениками. Тему для обсуждения школьники выбирали сами из предложенного списка за 10 минут до начала занятия.

В финал конкурса «Учитель года» вышло пять человек. Им предстоит выполнить итоговое конкурсное задание.е