Подмосковье 04 июля 2023, 17:32 Финал всероссийской военно-спортивной игры «Победа» стартовал в Подмосковье

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Финальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» стартовал в Подмосковье. За призовые места борются более 1000 юношей и девушек из движения «Юнармия», кадетских корпусов, а также патриотических клубов и организаций.

На торжественной церемонии открытия финала выступил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. Он передал участникам игры слова от имени министра обороны России Сергея Шойгу. Поднятие флага игр доверили победителям 2022 года — юнармейцам из Камчатского края.

«Военно-спортивные игры — это возможность для каждого проверить свои силы и одержать победу над самим собой. Они закаляют характер, укрепляют здоровье, пробуждают интерес к истории Отечества и наших вооруженных сил, формируют качества, необходимые будущим защитникам Родины. Сегодняшние игры помогут вам получить полезный опыт и станут отправной точкой в жизненном самоопределении», — привел слова главы силового ведомства России Сергей Севрюков.

Отборочные этапы игры прошли на новых территориях страны — в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской и Херсонской областях. Также соревнованиям присвоили новый девиз, который придумали сами финалисты: «Победа — одна на всех!»

«Помните, что только честная состязательность приносит желанные победы. Вы носите гордое звание — поколение победителей. Будьте достойны этого. И тогда вы станете примером для тех, кто идёт за вами, кто младше вас», — отметил на вступительном слове трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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