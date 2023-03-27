Подмосковье 27 марта 2023, 13:36 Финал всероссийской премии для управдомов провели в Королеве

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Более 80 лучших управдомов получили награды как победители всероссийской премии в сфере ЖКХ. Торжественное мероприятие провели в Королеве.

Премия «Управляющий многоквартирным домом» уже третий год подряд проводится в Подмосковье для специалистов со всей страны. Участники обмениваются опытом, обсуждают новые практики управления и делятся своими знаниями со студентами.

«Наша задача — оставить после себя хозяйство в гораздо лучшем состоянии, чем оно было до того, как мы начали работать. Поэтому хочу поблагодарить всех работников ЖКХ за их вклад и усилия, которые они прикладывают ежедневно», — поприветствовал участников министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

В этом году премию получили 84 управдома. На мероприятии также провели конкурсы профессионального мастерства среди электриков, слесарей, маляров, плотников и плиточников.

На конкурс поступило традиционно много заявок из Подмосковья. Участники были высоко оценены экспертным советом премии, многие стали победителями.

«Конкурс создан для того, чтобы взять из нашей отрасли профессионалов и вывести их на новый уровень», — подчеркнула региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» Наталья Абросимова.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что сфера ЖКХ для региона — одна из наиболее приоритетных.

«Правительство Московской области, депутаты, партия — мы сделали много для того, чтобы преобразить наши города. Но еще больше предстоит сделать. Продолжим наводить порядок», — подытожил депутат.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году капитальный ремонт систем теплоснабжения проведут в семи городских округах Московской области. Работы коснутся Королева, Домодедова, Красногорска, Долгопрудного, Наро-Фоминска, Егорьевска и Мытищ.

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