Подмосковье 25 апреля 2023, 11:02 Финал всероссийской олимпиады школьников по литературе стартовал в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Свыше 300 школьников со всей России приехали в Подмосковье на заключительный этап олимпиады по литературе. Они будут проходить испытания с 24 по 30 апреля на базе гимназии имени Примакова.

На церемонии открытия побывали вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, глава Минобразования Илья Бронштейн и директор гимназии Майя Майсурадзе. Для комфортного размещения участников создали все неоходимые условия.

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«Уверена, вы сможете справиться со всеми задачами на „ура“. Ближайшие дни будут наполнены приятными событиями и поездками: для участников также будет организована насыщенная культурно-образовательная программа», — сказала Ирина Каклюгина.

Заключительный этап олимпиады пройдет в три тура: два письменных и один устный. В начале школьники представят целостный анализ текста, затем напишут собственный по заданным параметрам, а после — выступят перед жюри.

Кроме того, желающие смогут поучаствовать в конкурсе чтецов. Их будут оценивать преподаватели ведущих вузов страны, а также школьные учителя. Педагоги также пройдут курсы повышения квалификации. Для них прочтут лекции сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета.

Школьники также встретятся с писателем и поэтом Алексеем Сальниковым, побывают в Переделкине, музее «Новый Иерусалим» и посетят много других мест.

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