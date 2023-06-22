Подмосковье 22 июня 2023, 13:46 Финал всероссийского студенческого конкурса по конституционному праву пройдет в Подмосковье 29 июня ОЦ "Взлёт"

Читать 360tv в

Финал всероссийского конкурса игровых судебных процессов по конституционному праву среди студентов «AMICUS CURIAE» пройдет в Подмосковье 29 июня. Мероприятие пройдет в гимназии имени Примакова. Об этом сообщили в министерстве образования Московской области.

На финал конкурса приедут 14 команд из шести регионов России. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Реклама

«Конкурс проводится Центром „Взлет“ совместно с МГУ имени Ломоносова, МГИМО МИД и ВШЭ с целью популяризации изучения конституционного права и расширения знаний в сфере законодательства», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».