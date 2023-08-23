Подмосковье 23 августа 2023, 19:18 Финал всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Сергиевом Посаде 29 августа Unsplash

Читать 360tv в

В этом году Минсельхоз России проводит марафон «Земля спорта». Финал соревнований состоится в Сергиевом Посаде 29 августа. В этот день лучших атлетов выберут более чем из 200 участников.

«За три месяца в региональных этапах марафона приняли участие почти десять тысяч человек из 39 регионов России — как профессиональные спортсмены, так и сельские жители, ведущие активный образ жизни», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

Участники будут состязаться в сдаче нормативов ГТО, силовом экстриме и семейной эстафете. Кроме того, зрителей ждет развлекательная программа. Финал марафона пройдет на территории курорт-отеля «Пересвет».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».