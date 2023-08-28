28 августа 2023, 13:34
Финал всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Подмосковье 29 августа
Финал всероссийского марафона «Земля спорта» пройдет в Московской области 29 августа. В этом году соревнования впервые проводятся Минсельхозом России. За три месяца участниками марафона стали более десяти тысяч человек из 39 регионов России.
В торжественной церемонии открытия мероприятия примет участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. На финальных соревнованиях выступят более 200 победителей региональных этапов. Они будут состязаться в сдаче нормативов ГТО, силовом экстриме и семейной эстафете.
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Спортсменов, показавших лучшие результаты, наградят ценными призами, а для зрителей и гостей спортивного праздника подготовлена насыщенная развлекательная программа.
Финал марафона пройдет на территории курорт-отеля «Пересвет» в Сергиевом Посаде.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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