Подмосковье 29 августа 2023, 17:13 Финал всероссийского марафона «Земля спорта» начался в Сергиевом Посаде Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Финал всероссийского марафона «Земля спорта» стартовал сегодня в Сергиевом Посаде. В церемонии открытия приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Сегодня на состязаниях встретились более 200 участников, из которых будут выбраны лучшие атлеты. Существует стереотип, что русское село не преодолело кризис. На самом деле есть программа финансирования для развития сельских территорий: строят спортивные сооружения, работают спортивные учреждения», — отметил Филимонов.

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Согласно данным ведомства, около полумиллиона человек занимаются спортом в Московской области, а за три месяца в региональных этапах марафона приняли участие почти десять тысяч человек. Они сдавали нормативы ГТО, играли в волейбол и стритбол, а также занимались силовым экстримом. Спортсменов, показавших лучшие результаты, наградят ценными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям открыли для занятий спортом 417 стадионов в школах региона.

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