Подмосковье 26 ноября 2022, 02:19 Финал Всероссийского конкурса «Стратосферный спутник» прошел в Черноголовке Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Финал Всероссийского конкурса «Стратосферный спутник» провели в Черноголовке. Свои работы представили 11 команд из восьми российских регионов.

Команда «Инженеры будущего» разработали спутник, который исследовал влияние стратосферы на насекомых.

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«Мы хотели связать электронику и биологию. По показаниям электричества на реакторах, мы могли определить, выживут ли у нас насекомые. Не все выжили. Это у нас стратонавты — герои. Все хорошо», — отметил один из участников конкурса «Стратосферный спутник».

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Самая юная команда из Черноголовки, с помощью своего спутника, изучала свойства термозащиты разных материалов.

«Из выводов мы поняли, то что фольга, не помогает вообще при температуре нагревания. Помогает от ветра, как мы знаем по всем другим исследованиям», — рассказал член команды.

В рамках финального этапа Программы, участникам предстояло осуществить реальный запуск своих спутников на стратосферном зонде и провести испытания проектов в условиях стратосферы. Спутники отправились на высоту около 25 километров, где условия среды приближены к космическим.

В отборочном этапе программы приняли участие более 50 команд, в финал программы прошли 11 команд из восьми регионов России по двум основным направлениям: «Стратонавт — кандидат», «Стратонавт — испытатель».

«Основная цель в том, что бы вырастить новых космических исследователей, космических инженеров. Потому что, я надеюсь на то, что у нас будет расти это комьюнити ребят и будущих инженеров, которые будут запускать новые космические корабли и покорять космос», — подчеркнул директор компании «Стратонавтика» и организатор конкурса «Стратосферный спутник» Денис Ефремов.

Организаторами мероприятия стали «Ассоциация участников технологических кружков» совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Итоги выполнения инженерных задач и проведенных испытаний оценили специалисты ракетно-космической отрасли.