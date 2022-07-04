Финал военно-спортивной игры «Победа» стартовал в Подмосковье

Церемония открытия финала игры состоялась на плацу первого мотострелкового полка Таманской дивизии. Флаг «Победы» доставили на БТР-82А победители всеармейского конкурса «Воин Мира — 2022» лейтенанты Александра Ахтулова и Герман Давыдов.

За победу в игре в этом году будут состязаться 83 команды, среди которых участники из Донецкой и Луганской народных республик. Напутствие от лица главы Минобороны РФ произнес начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

«Военно-спортивные состязания закаляют характер, пробуждают интерес к истории Отечества, учат грамотно действовать в экстремальных ситуациях. Надеюсь, что игра поможет участникам получить полезный опыт, а некоторым — выбрать будущую профессию защитника Родины», — сказал Севрюков.

Организаторами игры традиционно выступили «Юнармия», Минобороны, Минпросвещения и Российское движение школьников. В ходе испытаний команды посоревнуются в скорости и ловкости выполнения военных задач и оказания медицинской помощи.

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