Финал творческого конкурса Воздушно-космических сил прошел в Краснознаменске | 360°

Подмосковье 25 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Финал творческого конкурса Воздушно-космических сил прошел в Краснознаменске

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В Краснознаменске состоялся финал VII Творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе». Мероприятие прошло в Доме офицеров.

Седьмой творческий конкурс Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе» организовали Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС.

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Творческий конкурс проводили в пяти номинациях: «Лучший вокально-инструментальный ансамбль», «Лучший вокальный ансамбль», «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов», «Лучшая авторская песня», «Лучший хореографический номер».

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Гостей и участников конкурса приветствовал начальник отдела военно-политического управления Главного командования Воздушно-космических сил полковник Евгений Кононенко.

«Сегодня на этой сцене выступят лучшие из лучших исполнителей и артистов ВКС, за плечами которых кропотливый творческий труд, выступления перед военнослужащими Воздушно-космических сил, их родными и близкими, в том числе в самых отдаленных гарнизонах нашей Родины», — сказал Евгений Кононенко.

В конкурсе участвовали коллективы из более чем 10 регионов России от Республики Коми до Мурманской и Челябинской областей.

Гала-концерт открыли вокально-хореографическим флешмобом «Флаг России» с участием 100 танцоров и вокалистов. В этот вечер на сцену также вышли российский эстрадный певец, автор хита «Шелковое сердце» Павел Паскаль и ребята из Творческого центра Ангелины Шкарупиной «Броско».

Жюри конкурса составили представители Министерства обороны Российской Федерации и известные деятели культуры.

Победителями конкурса стали: ансамбль «Отечество» ВУНЦ ВВС «ВВА имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» из Воронежа (номинация «Лучший вокальный ансамбль»); ВИА «ГрАД» восьмой авиационной дивизии особого назначения, город Щелково (номинация «Лучший вокально-инструментальный ансамбль»); представитель филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» Степан Цыплаков из Челябинска (номинация «Лучшее исполнение песен профессиональных авторов»); представитель Военной академии Воздушно-космической обороны имени Г. К. Жукова города Твери Егор Дрожжин (номинация «Лучшая авторская песня»); танцевальный коллектив «Престиж» первого Государственного испытательного космодрома МО РФ, город Мирный (номинация «Лучший хореографический номер»).

«За прошедшие годы своего существования конкурс „И звезды становятся ближе…“ не просто развился и окреп, он стал поистине настоящим явлением в культурной жизни армии, в котором шансы на победу не зависят от должностей и званий или приоритетности музыкальных жанров. Недаром престижность участия и победы в конкурсе растет с каждым годом», — отметил член жюри, начальник Центрального офицерского клуба ВКС, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Лужбин.

Победители конкурса представят Воздушно-космические силы во Всероссийском фестивале народного творчества воинов Вооруженных сил России, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей «Катюша».

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