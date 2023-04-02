Подмосковье 02 апреля 2023, 23:13 Финал турнира по волейболу среди школьных команд прошел в Одинцове Мария Шматкова

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Волейбол набирает все большую популярность у школьников в Одинцовском городском округе. Во многих учебных заведениях ранее добавили в план третий урок физкультуры и темой занятий стал как раз этот вид спорта. Учащимся полюбилась командная игра. Они быстро сформировали сборные.

В этом году в турнире по волейболу «Серебряный мяч» приняла участие уже 21 команда. Восемь вышли в финал, включая и сборную гимназии Святителя Василия Великого. Лучшей волейбольной командой признали сборную 4-й гимназии.

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Одна из восьмиклассниц гимназии Святителя Василия Великого отметила, что смогла найти много новых друзей, благодаря спорту. Ей очень нравится, что это командная игра.

«Мы друг другу помогаем. Боремся за каждый мяч, как за последний. Даже если проигрываем, счет 1:14 не в нашу пользу, мы должны стараться, чтобы достать этот мяч и забить его. Волейбол для меня много значит, он помогает расслабляться», — поделилась школьница.

С внедрением в программу дополнительного урока физкультуры мастерство школьных команд заметно выросло. Кто-то из ребят серьезно задумывается о том, чтобы связать свою жизнь с волейболом.

Фото: Мария Шматкова Фото: Мария Шматкова Фото: Мария Шматкова Фото: Мария Шматкова Фото: Мария Шматкова

«За последние два года уровень игры очень сильно вырос. Если в первых фестивалях по волейболу, которые проходили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, вместе с учениками играли профессиональные волейболисты из клубов „Искра“ и „Заречье“, то сейчас дети играют сами, выполняют все основные игровые элементы», — отметил руководитель по физическому воспитанию гимназии Святителя Василия Великого Сергей Воробьев.

По его словам, среди школьников есть те, кто могут попасть в спортивные детско-юношеские школы. Выбор они сделают сами, но в любом случае занятия — это хороший способ для поддержания здорового образа жизни, заключил он.

Популяризация волейбола в школах Одинцовского округа — совместный проект Московской областной Федерации волейбола Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6, окружной администрации и управления образования.