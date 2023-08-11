Подмосковье 11 августа 2023, 14:08 Финал турнира по виртуальному хоккею «ОвиCUP» состоится в Красногорске 12 августа Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

В Красногорске определились финалисты турнира «ОвиCUP» по виртуальному хоккею на Кубок Александра Овечкина. Ими стали четыре спортсмена из Москвы и Калининграда. Итоговые матчи состоятся 12 августа, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«В матче за звание победителя кибертурнира ОвиCUP в хоккейном симуляторе NHL23 встретятся Владислав Шэн VLADYAN из Москвы и Александр Зверев SPB_ALEXZVER_22 из Калининграда. За третье место поборются москвичи Никита Скворцов SKVORZYY и Евгений Попов VIRUSACTIVE», — уточнили в министерстве.

Реклама

У финалистов турнира появится возможность сыграть в киберхоккей с Александром Овечкиным. Призовой фонд составляет миллион рублей.

Всего в соревнованиях поучаствовали 330 человек. Они провели 1,5 тысячи матчей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».