11 августа 2023, 14:08
Финал турнира по виртуальному хоккею «ОвиCUP» состоится в Красногорске 12 августа
В Красногорске определились финалисты турнира «ОвиCUP» по виртуальному хоккею на Кубок Александра Овечкина. Ими стали четыре спортсмена из Москвы и Калининграда. Итоговые матчи состоятся 12 августа, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.
«В матче за звание победителя кибертурнира ОвиCUP в хоккейном симуляторе NHL23 встретятся Владислав Шэн VLADYAN из Москвы и Александр Зверев SPB_ALEXZVER_22 из Калининграда. За третье место поборются москвичи Никита Скворцов SKVORZYY и Евгений Попов VIRUSACTIVE», — уточнили в министерстве.
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У финалистов турнира появится возможность сыграть в киберхоккей с Александром Овечкиным. Призовой фонд составляет миллион рублей.
Всего в соревнованиях поучаствовали 330 человек. Они провели 1,5 тысячи матчей.
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