Подмосковье 27 августа 2023, 02:00 Финал турнира по шахматах на Кубок Сергея Карякина пройдет в усадьбе Гребнево в Щелкове 3 сентября Фото: unsplash.com

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В усадьбе Гребнево в Щелкове пройдет финал турнира по шахматам на Кубок Сергея Карякина. Мероприятие состоится 3 сентября, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Гости усадьбы смогу встретиться с Сергеем Карякиным, Владимиром Поткиным и другими гроссмейстерами. Всех шахматистов разбили на шесть категорий по возрастам, также игры пройдут среди взрослых и ветеранов.

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Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке. Список участников доступен тут.

Частью мероприятия станет супертурнир «Подмосковные Королевы» на призы Андрея Ковалева. В нем поучаствуют Марина Корнева (Гусева), Маргарита Лысенко, Ирина Судакова, Екатерина Смирнова и Глафира Усачева.

«Шахматные партии участников, организованные с использованием беспроводных электронных досок, будут транслироваться на больших экранах. Ведущим финальных соревнований в усадьбе Гребнево выступит знаменитый шахматный комментатор, международный гроссмейстер Сергей Шипов», — уточнили в министерстве.

Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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