Подмосковье 22 июля 2023, 15:22 Финал турнира по BMX-фристайлу на Кубок губернатора прошел в Орехово-Зуеве Unsplash

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Финальный этап турнира по BMX-фристайлу на Кубок губернатора Московской области состоялся в лагере Rampstroy Land в деревне Красная Дубрава Орехово-Зуевского округа 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участие в финале приняли более 40 представителей спортивных клубов, физкультурных организаций и других учреждений. Победителей определяли в четырех возрастных категориях: старшие (мужчины, женщины), юниоры и юниорки 2001–2004 и 2005–2006 годов рождения и юноши и девушки от 14 до 16 лет.

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Всего в рамках Кубка губернатора проводят соревнования по 23 видам спорта, четыре из них — для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Принять участие в турнирах могут спортсмены в возрасте от семи лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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