Подмосковье 06 марта 2024, 18:42 Финал третьего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове 10 марта Медиасток.рф

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Заключительная игра третьего зимнего сезона проекта «Выходи во двор» пройдет в Дмитрове 10 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звездную команду в этот раз представят олимпийский чемпион Василий Первухин, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, чемпион мира и Европы Владимир Зубков, чемпион СССР Игорь Мишуков, трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко, трехкратный чемпион мира Дмитрий Калинин, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Рафаэль Батыршин и Сергей Коньков.

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Традиционно все желающие смогут присоединиться к мастер-классу от двукратного обладателя Кубка Гагарина Сергея Конькова. Матч начнется в 13:00.

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