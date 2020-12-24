Финал танцевально-вокального конкурса прошел в МГОУ

Победителей конкурса вокального и танцевального творчества MGOUdance&sing — 2020 определили в Московском государственном областном университете.

Финал конкурса прошел в преддверии Нового года. Из всех участников в финал прошли восемь вокалистов, восемь танцоров и два танцевальных коллектива.

В этом году конкурс впервые прошел в онлайн-формате. Жюри оценивало участников и выбирало победителей в трех номинациях.

Лучшей с сольным номером по танцевальному направлению стала студентка второго курса факультета физической культуры Евгения Шенфельд. Победителями в малой танцевальной форме стали девушки из команды «10 из 10». Среди вокалистов лучшей стала студентка четвертого курса юридического факультета Олеся Шевченко.

Все выступления можно увидеть в официальном аккаунте университета в Instagram.

Перед оглашением результатов к участникам обратился исполняющий обязанности ректора МГОУ Глеб Шагун. Он поблагодарил студентов за участие и отметил высокий профессиональный уровень номеров.

Приглашенным членом жюри стал режиссер, актер театра и кино Александр Шувалов. Он отметил, что номера участников были очень хорошо продуманы.

В жюри также были руководитель московского отделения Российского союза молодежи Артем Репяхов и судья второй спортивной категории Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Дмитрий Крамаренко.