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    24 декабря 2020, 20:57

    Финал танцевально-вокального конкурса прошел в МГОУ

    Редакция сайта 360°

    Победителей конкурса вокального и танцевального творчества MGOUdance&sing — 2020 определили в Московском государственном областном университете.
    Финал танцевально-вокального конкурса прошел в МГОУ | Изображение 1

    Финал конкурса прошел в преддверии Нового года. Из всех участников в финал прошли восемь вокалистов, восемь танцоров и два танцевальных коллектива.

    В этом году конкурс впервые прошел в онлайн-формате. Жюри оценивало участников и выбирало победителей в трех номинациях.

    Финал танцевально-вокального конкурса прошел в МГОУ | Изображение 2

    Лучшей с сольным номером по танцевальному направлению стала студентка второго курса факультета физической культуры Евгения Шенфельд. Победителями в малой танцевальной форме стали девушки из команды «10 из 10». Среди вокалистов лучшей стала студентка четвертого курса юридического факультета Олеся Шевченко.

    Все выступления можно увидеть в официальном аккаунте университета в Instagram.

    Перед оглашением результатов к участникам обратился исполняющий обязанности ректора МГОУ Глеб Шагун. Он поблагодарил студентов за участие и отметил высокий профессиональный уровень номеров.

    Финал танцевально-вокального конкурса прошел в МГОУ | Изображение 3

    Приглашенным членом жюри стал режиссер, актер театра и кино Александр Шувалов. Он отметил, что номера участников были очень хорошо продуманы.

    В жюри также были руководитель московского отделения Российского союза молодежи Артем Репяхов и судья второй спортивной категории Федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Дмитрий Крамаренко.

    Финал танцевально-вокального конкурса прошел в МГОУ | Изображение 4