Подмосковье 13 июля 2023, 17:39 Финал соревнований по маунтинбайку пройдет в Орехово-Зуеве 15 июля Unsplash

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Финал соревнований по маунтинбайку в рамках Кубка губернатора состоится в Орехово-Зуеве 15 июля. Турнир по велосипедному спорту пройдет в дисциплине «кросс-кантри». Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

На соревнованиях выступят около 150 спортсменов. Открытие турнира состоится в 11:00, в 11:15 начнутся соревнования по категориям.

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Вслед за предстоящими соревнованиями в Орехово-Зуеве пройдет финальный этап чемпионата в дисциплине BMX-фристайл. Мероприятие состоится в лагере экстремальных видов спорта «Rampstroy Land» 22 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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