Подмосковье 04 мая 2023, 10:56 Финал школьной лиги КВН прошел в Солнечногорске

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Финал школьной лиги КВН прошел в доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Участие в последней игре сезона приняли пять команд.

Организатором финала лиги КВН «Солнечная» стал молодежный центр «Возрождение». Команды сыграли конкурс «Пять шуток про» и показали свои «визитные карточки». Оценивали выступления члены жюри, которые раньше сами играли в КВН.

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Набрав больше всех баллов, победила команда «Первый» из лицея № 1 имени Блока. Второе место заняла команда «Чикаго» из Чашниковской школы, а третьей стала команда «Пять звезд» из солнечногорской школы № 5.

«Поздравляю участников с финальной игрой сезона. Ребята показали отличные результаты, сама игра получилась яркой и запоминающейся», — сказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

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