Подмосковье 14 августа 2023, 22:54 Финал регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола пройдет в Подольске 15 августа Unsplash

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Финальные матчи регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6 пройдут 15 августа в Подольске на стадионе «Труд». Главные трофеи турнира разыграют команды мальчиков и девочек 2009–2010 годов рождения, которые одержали победу в муниципальных состязаниях.

«Для юных любителей футбола Московской области всероссийский фестиваль дворового футбола — это возможность заявить о себе. В ближайшее время мы узнаем, кто станет сильнейшим в Подмосковье в этом году», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Организатор финальных соревнований — московское областное отделение партии «Единая Россия». Победители турнира представят регион на всероссийском первенстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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