Подмосковье 14 февраля 2024, 13:27 Финал регионального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги пройдет в Мытищах 26 февраля фото: пресс-служба администрации г.о. Руза

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Финальные игры регионального чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» пройдут с 19 по 26 февраля в Мытищах. За звание лучших поборются восемь женских и восемь мужских команд.

Среди девушек сыграют команды из Балашихи, Дмитрова, Мытищ, Жуковского, Шатуры, Наро-Фоминска, Серпухова и Пушкино, среди юношей — из Павловского Посада, Мытищ, Солнечногорска, Люберец, Егорьевска, Одинцова, Серпухова и Ногинска.

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Заключительная игра состоится 26 числа. Всего в чемпионате приняли участие 515 сборных общеобразовательных организаций из 44 городских округов Подмосковья.

По правилам соревнований, все игроки команды должны быть учащимися одной общеобразовательной организации в возрасте от 12 до 17 лет.

Отметим, что чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» — это крупнейший социально-спортивный проект, который проводят на территории 75 регионов России.

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