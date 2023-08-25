Подмосковье 25 августа 2023, 13:39 Финал первенства Подмосковья по пляжному волейболу прошел в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Финал первенства Московской области по пляжному волейболу прошел на набережной озера Сенеж в Солнечногорске. Участниками турнира стали 70 команд из Москвы и разных округов региона.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Маргарита Лабунец и Мария Балыкова из Солнечногорска выиграли золото турнира. Кроме того, дуэт Маргариты Лабунец и Виктории Хайловой завоевал бронзу.

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Среди парней 1-е место заняли три дуэта — Олег Кобяков и Тихон Лосев, Олег Кобяков и Илья Нестеренко, Алексей Слесарчук и Иван Богданов. Третье место получили Григорий Тютиков и Кирилл Визичканич.

«Пляжный волейбол в Солнечногорске находится на высоком уровне. Наши спортсмены представляют округ на соревнованиях различного уровня и показывают лучший результат», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Напомним, солнечногорский спортсмен Даниил Пономаренко готовиться принять участие участие в финале первенства России по пляжному волейболу. Он пройдет в конце августа в Анапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион будет наращивать число участников турнира на Кубок Александра Овечкина.

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