Подмосковье 17 мая 2023, 12:43 Финал первенства по рукопашному бою прошел в Солнечногорске

Читать 360tv в

Финал первенства по рукопашному бою и кубок всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» прошли в Солнечногорске. Участие в соревнованиях «Будущий рукопашник» приняли более 300 спортсменов.

Состязания прошли на базе физкультурно-оздоровительного центра «Олимп». На открытии соревнований с приветственным словом выступил муниципальный депутат Андрей Воробьев.

Реклама

Участники представляли спортивные клубы Москвы и Подмосковья, Калужской, Тульской, Курской, Саратовской областей и Пермского края. Юным бойцам предстояло пройти шесть этапов, чтобы определить победителей.

Первые места заняли трое спортсменов, еще четверо выиграли серебро, семь получили бронзу.

«В нашем округе сильные спортсмены и рукопашный бой достаточно развит. Поздравляю ребят и тренеров с хорошими результатами», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития в регионе спортивной инфраструктуры.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».