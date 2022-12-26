Подмосковье 26 декабря 2022, 13:34 Финал открытого чемпионата по мини-футболу прошел в Щелкове

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Финальная игра открытого чемпионата городского округа Щелково по мини-футболу прошла в универсальном спортивном комплексе «Подмосковье». За выход в финал по итогам 2022 года боролись четыре команды.

Первыми сыграли бронзовые конкуренты — «Рековери» и «Мирастрой». Их матч завершился судейским скандалом с незасчитанным голом в ворота «Рековери» и его волевой победой. Зрелищное противостояние команд впечатлило всех.

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«У нас появилась суперлига в том виде, в котором мы всегда хотели видеть. [Там] играют игроки, мастера, а у [остальных] есть возможность конкурировать между собой, <…> получая массу эмоций», — рассказал руководитель федерации мини-футбола в городском округе Щелково Алексей Низкородов.

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Первое место в этом году завоевала команда «Заря». Победителей чемпионата городского округа Щелково по мини-футболу наградили кубками и медалями.

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