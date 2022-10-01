Финал научно-практической конференции «Сила разума» прошел в технопарке ЦАГИ в Жуковском | 360°

Подмосковье 01 октября 2022, 21:46 Поделиться Telegram

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Viber Финал научно-практической конференции «Сила разума» прошел в технопарке ЦАГИ в Жуковском inzhukovskiy.ru

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В технопарке Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского прошел финальный этап второй научно-практической конференции «Сила разума». Из ста участников выступили 10 финалистов.

Участники конференции «Сила разума» прокачивают свои разработки и выводят их на новый уровень. Они также получают возможность наладить контакты с потенциальными инвесторами.

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Студенты третьего курса МАИ презентовали модель самолета для обработки сельскохозяйственных полей. Строгое жюри указало на ошибки. Теперь ребята смогут доработать проект.

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«Поняли, что надо дальше изучать вопросы юридические — как устроить продажи этих самолетов, то есть работать с этой составляющей. Ведь нас прежде всего учат на инженеров, а вот все остальное нам еще необходимо изучать», — поделился участник конференции Георгий Брезгин.

На предыдущем этапе конференции, который проходил в конце июня, молодые ученые представляли свои задумки. Сейчас уже — полноценные модели. Это стало возможным благодаря помощи специалистов ЦАГИ. Они на протяжении месяца курировали ребят. Осталость лишь протестировать разработки в деле. Лучшие из них будут профинансированы.

«Мне очень приятно, что больше половины финалистов — это жители города Жуковский. Вот эти молодые люди, которые живут у нас, учатся — у нас же два вуза, МФТИ и МАИ. Они имидж наукограда поднимают. Мы всегда гордились такими ребятами, всегда гордимся нашими НТП, все-таки Жуковский не зря носит имя „Наукоград“», — отметила начальник Управления экономики администрации г. о. Жуковский Ирина Барченкова.

На площадке ЦАГИ регулярно проводятся подобные конференции и семинары для молодых специалистов. За последние три года прошло более 70 мероприятий.

Технопарк — организация квалифицированной консультационной поддержки для развития инновационных проектов различных стадий готовности. Основная задача специалистов технопарка — стимулирование интеллектуального и творческого потенциала студентов, молодых исследователей и инженеров Московской области.

В 2022 году конференция «Сила разума» посвящена 75-летию Жуковского, организаторы хотят сделать ее традиционной.

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