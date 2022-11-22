Подмосковье 22 ноября 2022, 09:12 Финал национальной технологической олимпиады прошел в Ногинске

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Финал национальной технологической олимпиады в компетенции «Технологии и компьютерные игры» прошел в Ногинске. Около 200 школьников со всего Подмосковья собрались в Центре образования № 10.

Первое задание должно было объединить команды: школьники строили надежную башню из бумаги.

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«Когда у ребят возникает команда, им главное найти общий язык друг с другом. Именно этому и учит национальная технологическая олимпиада, чтобы четыре человека смогли объединить свои возможности на благо единой цели», — рассказал педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦОДВ Илья Волков.

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После ребята принялись за создание компьютерной игры в системе Roblox. Некоторые уже имели опыт работы с платформой, поэтому взяли на себя написание программы. Остальные участники применяли свои дизайнерские навыки и делились с командой идеями.

Школьники создавали код, используя язык программирования Луя: прописывали команды, задавали свойства каждого объекта и действия.

Национальная технологическая олимпиада развивает умение школьников работать во взаимодействии и закладывает базу для будущего поколения, которое вскоре поднимет уровень технического развития России.

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