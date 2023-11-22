Подмосковье 22 ноября 2023, 23:54 Финал марафона по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах прошел в Люберцах Министерство образования МО

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Финал областного марафона творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах провели в городском округе Люберцы. За победу боролись более 100 учащихся.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области, это событие, которое объединило молодежь, имеет огромное значение для формирования правильных представлений о дорожной безопасности среди молодого поколения.

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Марафон стал настоящим испытанием для юных талантов, которые продемонстрировали свои навыки и способности, используя разнообразные творческие формы. Каждая работа была наполнена идеями и предложениями о том, как сделать дороги более безопасными для детей.

В рамках фестиваля прошли два соревнования. По результатам смотра-конкурса творческих коллективов первое место было присуждено юным инспекторам движения из отряда «Наследник» из Электростали.

Победителем в конкурсе «Активный пропагандист ПДД» стал учащийся школы № 13 города. Также на фестивале наградили образовательные учреждения Московской области за лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2023 году. Первое место заняла Мытищинская школа № 32.

Отметим, что подобные мероприятия не только способствуют созданию позитивной атмосферы и развивают творческое мышление у детей, но и способствуют формированию ответственного отношения к собственной безопасности окружающих на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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