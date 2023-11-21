Подмосковье 21 ноября 2023, 21:41 Финал кулинарного конкурса прошел на площадке колледжа «Подмосковье» Пресс-служба Администрации г.о. Солнечногорск

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Финал конкурса «Я могу» прошел в городе Солнечногорске на площадке колледжа «Подмосковье». Участниками соревнований стали 10 команд по пять человек из семейных центров со всего региона.

Чуть меньше чем за час команды должны были приготовить по два блюда — закуски и салаты. На конкурс были приглашены в качестве бренд-шеф ресторанов «Легенда» и «Де бассу», а также ведущий кулинарного шоу Антон Калер. Они оценивали конкурсантов в следующем порядке: вкус, эстетический вид, время приготовления, чистота рабочего места, соблюдение санитарных норм.

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«На базе нашего колледжа „Подмосковье“ проходят десятки различных конкурсов, но этот особенный. В нем участвуют не профессионалы, а дети из семейных центров, попавших в трудную жизненную ситуацию. По итогам конкурса никто не остался без внимания. Все участники награждены грамотами и подарками», — дала комментарий директор колледжа Антонина Юдина.

По итогам конкурса золотую медаль забрала команда из Красногорского семейного центра, серебряную медаль получили участники из Раменского, а бронзу — студенты из Лобни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников.

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