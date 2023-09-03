Подмосковье 03 сентября 2023, 19:36 Финал Кубка Сергея Карякина по шахматам прошел в Щелкове Телеканал «360»

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В усадьбе Гребнево в Щелкове состоялся финал Кубка Сергея Карякина по шахматам. Свои навыки продемонстрировали более 700 спортсменов, некоторые из них состязались за победу в Кубке губернатора.

Шахматистов приветствовали министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, президент Федерации шахмат Московской области Сергей Карякин, владелец усадьбы Гребнево Андрей Ковалев и депутат Государственной думы Александр Толмачев. Абаренов отметил, что сегодня шахматы — один из популярных видов в России и в Подмосковье в частности.

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«Полтора года назад губернатор Андрей Юрьевич Воробьев вместе с Сергеем Карякиным придумали этот турнир. В первом Кубке приняли участие чуть более ста человек, а сегодня он проходит в три этапа и участвуют более тысячи шахматистов. Думаю, что на следующий год к нам присоединится еще больше желающих. Всем сегодня желаю удачи, все сегодня победители вне зависимости от исхода партии», — подчеркнул министр.

Сергей Карякин отметил, что на одной площадке, кроме Кубка гроссмейстера, прошли также губернаторские соревнования и женский турнир на призы Андрея Ковалева. Он также напомнил, что эти спортивные мероприятия посвящены росту и вдохновению для подрастающего поколения.

«Сейчас у ребят больше возможностей благодаря компьютеру, интернету, искусственному интеллекту — легче находить информацию. Но залог успеха — это труд, поэтому важно работать над своими навыками. Желаю всем получить удовольствие от игры», — добавил он.

Партии на беспроводных электронных досках транслировались на больших экранах. Ведущим финальных соревнований в Гребневе выступил знаменитый шахматный комментатор Сергей Шипов. Также на празднике наградили сборную Подмосковья, которая заняла второе место на командном чемпионате России в 2023 году.

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