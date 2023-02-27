Подмосковье 27 февраля 2023, 13:46 Финал Кубка России по конькобежному спорту прошел в Коломне

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Финал Кубка России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях прошел в Коломне с 23 по 26 февраля. В нем участвовали спортсмены из разных регионов России. Лучшие результаты показали представители Нижегорожской области, Краснодарского и Алтайского краев, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Мурманска.

Как отметил заслуженный тренер и мастер спорта СССР Валерий Муратов, соревнования показали уровень развития конькобежного спорта в России.

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«Мы должны показывать новые рекорды, новые результаты, для этого организаторы все сделали. Много хорошей молодежи. Мы пригласили белорусов, которые прекрасно разбавили наши соревнования. Просто надо чаще проводить такие соревнования, главное, чтобы шло развитие конькобежного спорта», — сказал он.

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От Подмосковья на турнире выступила «Комета». Команда тренируется в ледовом дворце в Коломне, который считается одним из лучших в мире. Там тренируется сборная России и устанавливаются рекорды страны.

«„Комета“ — это целая история, поэтому мы хотим, чтобы она всегда была лучшей, всегда была впереди. Поэтому мы всегда переживаем за спортсменов, за их результаты», — отметил заслуженный тренер России Юрий Муратов.

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