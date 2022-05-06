Финал Кубка Победы по конкуру собрал в Подмосковье всадников со всей России

Финальный турнир всероссийского Кубка Победы по конкуру проходит в подмосковном конноспортивном комплексе Maxima Park (рядом с деревней Горки Сухаревские) c 5 по 9 мая. На соревнования приехали всадники из 23 регионов России и из Белоруссии.

Среди участников — спортсмены из Москвы и Московской области, а также Ленинградской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Новгородской, Челябинской и других областей.

Источник фото: телеканал «360»

Общенациональные соревнования по конному спорту в память о подвиге народов России в Великой Отечественной войне уже пятый сезон проводятся на территории РФ — от Калининграда до Дальнего Востока. Соревнования проходят с ноября по май с участием всадников всех возрастных категорий. Любой конный клуб может принять у себя один из отборочных этапов. В конце апреля такие этапы прошли в Самарской, Ульяновской, Калужской областях и Республике Бурятия.

Сезон-2021/22 посвящен труженикам тыла. В этом году на финале Кубка Победы впервые пройдут командные соревнования. В числе заявившихся — 20 команд, в частности уже известные Atoyan Team, Non Stop, Champiobs League. Полный список команд — на сайте maximaequisport.ru.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня, 6 мая, в рамка Кубка Победы пройдут маршруты 90, 100, 110 и 120 сантиметров. Завтра — маршруты 90, 95, 105 и 125 сантиметров. Затем, 8 мая, ожидаются два маршрута: 95 и 115 сантиметров. А в финальный день, 9 мая, в программу войдут маршруты 100, 110, 120 и 130 сантиметров.

Также сегодня, 6 мая, начинаются Кубок Maxima Stables и первый этап Кубка Maxima Masters среди ветеранов. Участники Кубка борются за право выступить на чемпионате Евразии. Курс-дизайнер турнира — Владимир Платов.

Прямая трансляция соревнований доступна на MaximaTV.ru.