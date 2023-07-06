Подмосковье 06 июля 2023, 15:55 Финал Кубка губернатора Подмосковья по плаванию состоится 8 июля в Рузе Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Дворец водных видов спорта «Руза» примет финальные соревнования в рамках Кубка губернатора по плаванию. В Минспорте Подмосковья рассказали подробнее о предстоящем событии.

За титул лучших пловцов Подмосковья поборются 620 сильнейших спортсменов от девяти лет и старше. Соревнования пройдут в 17 возрастных категориях среди юношей и девушек из спортивных школ, клубов, секций плавания и фитнес-центров Московской области.

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День начнется в 8:30 с комиссии по допуску к соревнованиям. Официальное открытие запланировано на 10:30, а церемония награждения — на 15:00. Вход для зрителей и болельщиков свободный.

Соревнования пройдут по адресу: город Руза, микрорайон Северный, дом 10, ДВВС «Руза».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.