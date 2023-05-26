Подмосковье 26 мая 2023, 17:42 Финал Кубка губернатора по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Истре 27 мая Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Истра примет финальный этап соревнований по акробатическому рок-н-роллу в рамках Кубка губернатора. В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что в соревнованиях примут участие около 700 человек.

Спортсмены приедут из городских округов Химки, Долгопрудный, Мытищи, Дзержинский, Балашиха и других. Финал пройдет на базе комплекса «Арена Истра» на улице Спортивной. Вход для зрителей свободный.

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Состязания пройдут по 51 дисциплине среди солистов, пар, групп, дуэтов и команд. Бороться за медали будут спортсмены от семи лет.

В программе Кубка губернатора соревнования по 23 видам спорта, четыре из которых — для участников с ОВЗ. Мероприятия продлятся до сентября. Зарегистрироваться для участия можно до 1 июня на сайте кубокгубернатора.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе спортивной инфраструктуры, отвечающей вызовам времени.

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