26 мая 2023, 17:42
Финал Кубка губернатора по акробатическому рок-н-роллу пройдет в Истре 27 мая
Истра примет финальный этап соревнований по акробатическому рок-н-роллу в рамках Кубка губернатора. В Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья рассказали, что в соревнованиях примут участие около 700 человек.
Спортсмены приедут из городских округов Химки, Долгопрудный, Мытищи, Дзержинский, Балашиха и других. Финал пройдет на базе комплекса «Арена Истра» на улице Спортивной. Вход для зрителей свободный.
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Состязания пройдут по 51 дисциплине среди солистов, пар, групп, дуэтов и команд. Бороться за медали будут спортсмены от семи лет.
В программе Кубка губернатора соревнования по 23 видам спорта, четыре из которых — для участников с ОВЗ. Мероприятия продлятся до сентября. Зарегистрироваться для участия можно до 1 июня на сайте кубокгубернатора.рф.
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