01 сентября 2023, 08:00
Финал Кубка Губернатора Московской области соберет в Балашихе сильнейших спортсменов
В Балашихе 2 сентября пройдут решающие соревнования за Кубок губернатора Московской области по шести дисциплинам. Победителей определят в боксе, самбо, дзюдо, смешанных единоборствах ММА, уличном баскетболе и настольном теннисе.
Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта, предварительными лидерами в общекомандном зачете Кубка среди округов с населением более 100 тысяч человек являются атлеты Подольска. В списке муниципалитетов менее 100 тысяч жителей первое место занимает Павловский Посад.
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Окончательные итоги Кубка подведут после проведения финалов во всех видах спорта. Победитель среди шахматистов определят 3 сентября в усадьбе Гребнево в Щелкове.
Кроме того, в день финала Кубка Губернатора состоится 12-й матч проекта «Выходи во двор», где звезды российского футбола сыграют с любительской сборной Балашихи. Встреча состоится в 12:00 на стадионе «Метеор».
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
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